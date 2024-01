Das Schumacher-Quartier will mehr als Wohnraum bieten: Es soll zeigen, was moderner Holzbau alles leisten kann. Doch Kritikern ist der viel zu teuer. Eine neue Studie der TU tritt dem entgegen: mit wissenschaftlichen Argumenten, vor allem für die Klimabilanz. Von Sebastian Schöbel

Für die Studie hat ein Forscherteam um Galina Churkina, Leiterin des Fachbereichs Stadtökologie an der TU Berlin, eines der geplanten Gebäude im Schumacher-Quartier untersucht. Für den vierstöckigen Wohnblock ohne Keller wurden mehrere Bauvarianten durchgerechnet: vom herkömmlichen Betonbau bis zum Vollholzbau mit Spezialmaterial. "Den ersten Platz nehmen Massivholzbauweisen ein, gefolgt von Holzrahmen-Leichtbauweisen", so das Fazit der Untersuchung. Mineralbasierte Bauweisen mit Beton oder Ziegeln schneiden hingegen bei der Klimabilanz am schlechtesten ab.

Mit der von ihr beauftragten Studie will die Tegel Projekt GmbH die Vorteile des Holzbaus im Schumacher-Quartier herausstellen. Auf dem ehemaligen Flughafengelände soll auf 46 Hektar Fläche ein Stadtteil mit Vorbildfunktion entstehen: Die geplanten rund 5.000 Wohnungen sollen so ressourcen-schonend wie möglich gebaut und das gesamte Quartier klimafreundlich gestaltet werden. Neben Gebäuden sind auch Versickerungsflächen für Regenwasser und Grünanlagen für Biodiversität geplant. Das Projekt gilt zugleich als Blaupause für Berlins Strategie, auch im Bausektor klimaneutral zu werden.

Das Holz für den Wohnungsbau in Tegel soll aus regionaler Forstwirtschaft kommen: Besonders Kiefernmonokulturen in Brandenburg sollen aufgelöst, das gewonnene Holz verbaut und die Wälder wieder zu Mischwäldern gemacht werden. Laut der TU-Studie liegt der Holzbedarf für das Schumacher-Quartier je nach Bauart zwischen 139.515 und 382.582 Kubikmetern. Das Holz aus Forsten in Berliner Landesbesitz könnte einen Teil des Bedarfs abdecken, so die Studie. Bezieht man den deutlich größeren Bestand der Brandenburger Forsten mit ein, könne der Holzbedarf sogar komplett aus der Region bedient werden. Allein in Brandenburg würden demnach pro Jahr fast 880.000 Kubikmeter Fichtenholz in Staatswäldern geschlagen.

Regionales Holz wäre laut der Studie auch Spezialhölzern aus anderen Regionen vorzuziehen. So gebe es zwar inzwischen Vollholz-Bauverfahren, bei denen sogar Dübel und andere Verbindungselemente aus Holz sind. Allerdings müsste das Baumaterial zum Teil von weit weg angeliefert werden, was die Klimabilanz verschlechtert. Als Beispiel wird die Firma Thoma aus Österreich genannt, die ihr Holz nur "bei abnehmendem Mond" in bestimmten Forsten schlägt, weil das Holz dadurch angeblich robuster und weniger anfällig für Schädlinge sei. Es ließen sich jedoch "keine aktuellen Quellen finden, die diese Ergebnisse untermauern", so die TU-Forscher.