Bernd Donnerstag, 29.02.2024 | 12:48 Uhr

Für die Beschäftigten freut es mich natürlich sehr. Dennoch steht es für den Standort Deutschland: wir haben eine immer weiter ausufernde Rentenversicherung mit unzähligen Beschäftigten, an vielen, vielen Standorten in ganz Deutschland. Es ist absurd, dass so viele Menschen bei der Rentenversicherung arbeiten, weil es unendlich viele Papierprozesse, Akten und diverse bearbeitungsschritte gibt. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß und sollte auch im Sinne der Steuerzahler abgeschafft werden. Es wäre so, als wenn in einer Bank noch immer so viele Menschen mit Verbuchung und Papieraufträgen beauftragt wären wie vor 50 Jahren. Das ist alles vorbei und durch Online Banking ersetzt, das nur noch wenige Mitarbeiter erfordert. die Wahrheit ist: eigentlich müsste eine richtige Reform her, was natürlich 90 % der Beschäftigten, bei der DRV arbeitslos machen würde. Davor scheut man sich in der Politik. Stattdessen wirbt man fleißig Mitarbeiter ab, die die private Wirtschaft dringend brauchen würde.