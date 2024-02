An den politischen Ziele der Vereinbarung, vor allem mit Blick auf die Entwicklung der betroffenen Warenhäuser, halte man allerdings fest, so Gaebler. Darunter fällt zum Beispiel die Auflage, dass am Standort Hermannplatz nur eine Mischnutzung aus Handel, Wohnen und sozialer Infrastruktur zulässig sei. Das sei wichtig als Signal an mögliche neue Investoren, "dass es hier nichts zum Nulltarif gibt", sagte Gaebler. Ohne solche Auflagen habe die öffentliche Hand kaum Gestaltungsspielraum bei Großprojekten. Allerdings seien die Arbeiten an den Bebauungsplänen für die beiden Signa-Projekte am Kurfürstendamm und Hermannplatz gestoppt, so der SPD-Politiker.