Die Brandenburger Landesregierung plant seit 2020 ein Agrarstrukturgesetz, um den Verkauf landwirtschaftlicher Flächen an Spekulanten einzudämmen. Statt eines beschlussfähigen Entwurfs gibt es zum Ende der Legislaturperidoe Streit in der Koalition. Von Andreas B. Hewel und Michael Schon

Dabei soll es die Landwirte vor Bodenspekulationen schützen. Gerade nicht-landwirtschaftliche Investoren will Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) mit dem Gesetz in die Schranken weisen. "Ziel ist eine regional verankerte Agrarstruktur, die die Wertschöpfung in Brandenburg hält", betonte Vogel zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens im Frühjahr 2020.

Denn seit Investoren, die selbst nicht in der Landwirtschaft tätig sind, Ackerland als Spekulationsobjekt entdeckt haben, wird es gerade für Landwirtinnen und Landwirte zunehmend schwer bis unerschwinglich, Land zu erwerben. Viele Landwirte sprechen von "Landgrabbing". Frei übersetzt: Andere schnappen ihnen das Land vor der Nase weg. Dies führt auch zu hohen Pachtpreisen und Flächenverlusten in der Landwirtschaft.

Das liegt an der derzeitigen Rechtslage: Bislang wird Ackerland in der Regel an den Meistbietenden verkauft. Ob danach auf dem verkauften Boden Landwirtschaft betrieben wird oder nicht, spielt keine Rolle. Da reine Bodenspekulantinnen und -spekulanten oft finanzstärker sind als Landwirtinnen und Landwirte, haben Bäuerinnen und Bauern beim Verkauf oft das Nachsehen. Besonders nach der Finanzkrise 2008 rückte der Landkauf bei Investoren in den Vordergrund.