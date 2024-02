realistics Dienstag, 27.02.2024 | 11:20 Uhr

So schön der Blick aus den "Häuschen"fenstern auf die Flusslandschaft auch sein mag, man sollte sich trotz gewisser Romantik und Erzählung der Alten, ob hier schon 'al 'was passiert sei' den krit. Blick auf das Gelände u. in die Karten beim Amt bewahren:Selbst ist der Mann/d.Frau. Der Bürgermeister Mulde-Stadt, ein gewisser Herr Berger hat es auf den Punkt gebracht: In Überschwemmugsbgebieten baut man sich kein Haus. Die waren aber nach der Wende in der ehem. DDR abgesetzt, weil diese ohne die Bevölkerung zu fragen/hören/abzustimmen rein vorsorglich, den Geländegegebenheiten zustandekamen u. von schon harten Nutzungsrepressionen belegt waren. Die Neuausweisung ist nun ein demokratischer Prozess u. dauert eben länger, weil es immer wieder besser wissende Bauherren/Investoren gibt. In Sachsen, aber auch im EE konnten sich in öff-rechtl. Verf. die behördl. Sichten häuf. nicht durchsetzen,wenngleich es anderswo rechtl. Regelungen gab o. durchgesetzt wurden - in einem öff-rechtl. Verfahren.