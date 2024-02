Die Gewerkschaft Verdi bestreikt in dieser Woche Nahverkehrsbetriebe in ganz Deutschland. In Berlin wird am 29. Februar und 1. März gestreikt, in Brandenburg zusätzlich auch am Mittwoch, 27. Februar. Verdi hat sich für diese Protestaktion mit der Organisation "Fridays for Future" zusammengeschlossen, um für bessere Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Nahverkehr zu kämpfen.



BVG-Vorständin Zeller sagte, Verdi koordiniere auf Bundesebene Aktivitäten, die die Verhandlungen in Berlin belasteten. Die BVG werde nach Ende des Streiks neu bewerten, wie es weitergehen soll.