Es war der fünfte Streik der Lokführer in der aktuellen Tarifrunde, die Bahn aktivierte einen Notfallplan, sodass nach ihren Angaben im Fernverkehr rund 20 Prozent der Züge fahren konnten. Ab Samstagmorgen soll wieder der übliche Fahrplan gelten.

Generell hatten sich Bahnreisende in Berlin und Brandenburg relativ gut auf den Bahnstreik eingestellt. Zudem fiel der Berufsverkehr am Freitag aufgrund des Feiertags in Berlin sehr viel ruhiger aus. Die Züge der privaten Bahnen wie Odeg und NEB verkehrten bzw. verkehren so gut wie störungsfrei.