Im vergangenen Jahr haben so viele Touristen in Brandenburg übernachtet wie noch nie. Besonders beliebt sind der Spreewald und das Tropical Island. Zudem wird erwartet, dass der Boom anhalten könnte.

Optimistisch äußerte sich Hütte mit Blick auf Potsdam-Mittelmark - speziell auf Brandenburg an der Havel: "Wenn das wirklich was mit dem Intel-Investment in Magdeburg wird, wird sich diese Stadt auch verändern." Intel plant dort den Bau einer gigantischen Chipfabrik, der Betrieb soll 2027 starten. Hütte könne sich vorstellen, dass "Brandenburg (Havel) für Magdeburg etwa das wird, was der Starnberger See für München ist". Brandenburg steche mit seinen Möglichkeiten zum Urlaub am Wasser heraus.

"(...)wir den können Menschen etwas anbieten, die nicht unbedingt in die Berge wollen", sagte Hütte. Diese Form des Naturtourismus sei häufig das, was die Reisenden in Brandenburg suchten. "Flachlandwandern" sei beispielsweise im Kommen und in Brandenburg besonders bei älteren Menschen beliebt. Auch Bootsreisen unter anderem in der Ostprignitz oder rund um Potsdam würden verstärkt gebucht.