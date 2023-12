In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat es in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg an Touristen gegeben. Die Zahlen seien "eingeschlagen wie eine Bombe", sagte die Leiterin vom Tourismusverein Oder-Region Kathrin Schilling am Mittwoch dem rbb. Im Jahr 2023 gab es laut Angaben des Vereins insgesamt 207 Stadtführungen - im vorherigen Jahr waren es knapp 115.

Anfang des Jahres hatte es die Stadt auf die Titelseite vom Magazin "GEO-Saison – unterwegs in der Welt" geschafft und landete unter den Top 23 mit Paris, Madrid, London und Helsinki. Die Auszeichnung soll für den Schub an Besuchern verantwortlich sein, so Schilling weiter. Unter anderem habe der Artikel auch großes Interesse bei Studenten aus Großbritannien und den Niederlanden geweckt. Viele dieser beschäftigten sich vor allem mit der Architektur der Planstadt.