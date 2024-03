kennste weeste denkste Sonntag, 10.03.2024 | 10:24 Uhr

In einer Demokratie wird auch manchmal gegen die Bürger entschieden. Weil man es kann. Standortfehlentscheidungen in Grünheide oder Schönefeld sind dann Fehlentscheidungen, wenn der Expertenrat und die Betroffenen nicht gehört werden. Ist die Fehlentscheidung gefallen, werden die (teuren) Probleme nicht aufhören. Deshalb ist es ja eine Fehlentscheidung. Es ist nicht mehr zu heilen. Und die Chancen, für eine gute Entwicklung an einem passenderen Ort, in einem großen Flächenland mit viel Wasser, ist vertan. Es wäre so leicht gewesen...