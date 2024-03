Reisende in Deutschland müssen sich in dieser Woche auf massive Störungen einstellen. Am Donnerstag und Freitag kündigten Arbeitnehmervertretungen bei der Deutschen Bahn (DB) und bei der Lufthansa Streiks an. Mit Ausfällen und Verspätungen ist dabei bis Samstag zu rechnen.



Eine mögliche Abstimmung über die gleichzeitigen Streiks bei der Lufthansa- und der Bahn wies der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, zurück. "Wir haben keine Absprachen mit Verdi", sagte er im Bayerischen Rundfunk.

Der Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Bahn war zuletzt wieder eskaliert. Beide Seiten hatten sich nach mehreren Streiks noch Anfang Februar auf Verhandlungen geeinigt hatten, die aber vor wenigen Tagen scheiterten. Die GDL rief nun am Montag seine Mitglieder zu neuen Streiks ab Mittwochabend 18 Uhr auf - dann sollen die Arbeitsniederlegungen zunächst im Güterverkehr beginnen. Im Personenverkehr soll der Arbeitskampf am Donnerstagmorgen um 2 Uhr starten. Dieser Streik soll 35 Stunden dauern.