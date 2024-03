Bahn-Gewerkschaft GDL kündigt neue Streiks ab Donnerstag an

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat weitere Streiks bei der Deutschen Bahn angekündigt - ab Mittwochabend, 18 Uhr im Güter- und Donnerstag, 2 Uhr im Personenverkehr. Das sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag in Berlin. Der Streik soll demnach jeweils 35 Stunden lang dauern, also bis Freitag, 5 Uhr im Güter- und 13 Uhr im Personenverkehr.

Danach werde es weitere Streiks ohne Ankündigungen als sogenannte Wellen-Streiks geben. Somit sei "die Bahn derzeit kein verlässliches Verkehrsmittel", sagte Weselsky vor Journalisten.

Die Streiks würden dann nicht mit der sonst üblichen Frist von 48 Stunden und Länge angekündigt, so Weselsky. Damit werde die Bahn auch keinen Notfahrplan mehr einsetzen können. Weselsky begründete das Vorgehen mit den erneut gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Bahn.