Berlin-Mitte - Vertikaler Garten ersetzt Aquadom in Hotellobby

Do 11.04.24 | 15:00 Uhr | Von Georg-Stefan Russew

Union Investment Audio: rbb 88,8 | 11.04.2024 | Kristina Auer | Bild: Union Investment

Anderthalb Jahre nach dem Bersten des Außenzylinders des Aquariums Aquadom in Berlin ist nun klar, wie die Hotellobby künftig gestaltet werden soll. Ein überdimensionaler vertikaler Garten soll entstehen, ein "Living Tree". Von G.-S. Russew

Einen zweiten Aquadom an der Stelle des geplatzten Vorgängers wird es in Berlin-Mitte nicht geben. Das teilten die Union Investment Real Estate und die Radisson Hotel Group am Donnerstag mit. Stattdessen soll der Lobbybereich des Hotels Dom-Aquarée direkt am Berliner Dom einen 16 Meter hohen "Vertikalen Garten" erhalten. Der soll bis in den sechsten Stock des Gebäudekomplexes hochreichen und eine Fläche von 120 Quadratmetern umfassen. "Der 'Vertikale Garten' wird im Design eines 'Living Trees' entstehen", sagte Union-Investment-Sprecher Fabian Hellbusch rbb|24.

dpa/Sebastian Gollnow Ein Jahr geplatzter Aquadom in Berlin - Ein Knall, eine Flutwelle und dann überall Wasser, Trümmer und tote Fische In den frühen Morgenstunden des 16. Dezember 2022 gab es einen lauten Knall in Berlin-Mitte, dann flutete Wasser die Straße. Der Außenzylinder des Aquariums "Aquadom" war zerborsten. Bis heute läuft die Suche nach dem Grund.

Aquadom-Sockel bleibt erhalten

Hierfür wurde der stehen gebliebene rund zwölf Meter hohe Sockel des ehemaligen Aquadoms aus 150 Tonnen Beton erhalten und soll in horizontaler Ausrichtung mit rund 600 Pflanzen und Bäumen bepflanzt werden. "Durch die Nachnutzung als Fundament für den 'Living Tree' konnten hohe CO 2 -Emissionen vermieden werden, die aus dem Abriss, dem Abtransport und der Entsorgung entstanden wären", erklärte Lars Kirmse, der bei Union Investment Zuständige für das Dom-Aquareé. Insgesamt soll der "Living Tree" aus rund 2.000 Pflanzen aus 22 unterschiedlichen Arten bestehen, die an 36 baumartigen Vertikal-Lamellen angepflanzt und beleuchtet werden. Der "Living Tree" besteht laut Hellbusch zufolge aus einem 6,5 Meter dicken Stamm mit einer abstrakten Baumkrone. Die Installationsarbeiten sollen laut Plan im August abgeschlossen sein. Die durch die Havarie vollständig zerstörten Aufzüge werden als Sonderanfertigung bis zum Sommer angeliefert. Die Wiedereröffnung der kompletten Hotelanlage ist laut Hellbusch für Ende 2024 geplant.

dpa/Michael Bahlo Berliner Großaquarium - Geplatzter Aquadom: Privates Gutachten schließt gezielte Fremdeinwirkung aus Die Eigentümergesellschaft des Aquadoms hat dem rbb erste Erkenntnisse aus dem Gutachten mitgeteilt, das die Ursache für das Bersten des Zylinders liefern soll. Die Staatsanwaltschaft wartet noch auf das Gutachten - und kündigt eine Prüfung an. Von Anja Herr

Havarie lehrte zu Bescheidenheit

Auch wenn es von Anfang an kommuniziert wurde, sei mit der Präsentation des "Vertikalen Garten" nun endgültig klar, dass es keinen zweiten Aquadom geben wird. Die Kosten hierzu hätten in keinem Verhältnis gestanden, so Hellbusch. Schließlich sei das Hotel vor 20 Jahren praktisch um den Aquadom herum gebaut worden. Der technische Aufwand wäre immens gewesen. "So etwas kann man nicht wiederholen und natürlich gehört auch ein Stückchen Bescheidenheit dazu", betonte Hellbusch, auch weil man noch immer nicht die Unglücksursache der Havarie kennt. Daher könne man so etwas kein zweites Mal bauen, so der Sprecher weiter.

Ein "regelrechter Tsunami" verwüstete die Hotelhalle

Bild: instagram/tnn/Iva Yudinski Gegen 5:45 Uhr am Freitagmorgen des 16. Dezember 2022 gab es nach Polizeiangaben ein sehr lautes Geräusch. Bei der Feuerwehr ging zeitgleich der Alarm eines automatischen Feuermelders des Hotels ein - die Außenwand des riesigen Aquariums "Aqua-Dom" war geplatzt.

Bild: dpa/Christoph Soeder "Aufgrund des hohen Wasserdrucks in dem Aquarium hat dies, als es geplatzt ist, eine ganze Menge an Gegenständen mit sich gerissen, die jetzt auf der Straße verteilt liegen" sagte der Sprecher der Feuerwehr noch am selben Tag.

Bild: dpa/Christoph Soeder Sogar Teile der Fassade des City-Quartiers, in dem neben dem Aquadom noch ein Hotel befand, ...

Bild: dpa/Christoph Soeder ... seien auf die Straße geflogen, ergänzte ein Sprecher der Polizei.

Bild: dpa Die Im Hotel untergebrachten 350 bis 400 Menschen wurden evakuiert und in anderen Hotels einquartiert. Das Hotel bleibt vermutlich bis Herbst 2024 noch geschlossen.

Bild: dpa Bis zum Morgen des 16.12.2022 war das Groß-Aquarium mit einer Wassersäule in Höhe von 14 Metern das "weltweit größte frei stehende, zylindrisch geformte" Aquarium. In ihm lebten demnach etwa 1.500 tropische Fische in einem echten Korallenriff.

Bild: dpa/Jochen Tack Es war mit 1.000 Kubikmetern Meerwasser befüllt...

Bild: dpa/Gerd Engelsmann und nach mehrjähriger Bauzeit im Dezember 2003 eingeweiht. Für das damalig größte Aquarium der Welt wurden 2003 zwei Glaszylinder montiert. 36 Tonnen wog die Innenwand des Riesenaquariums.

Bild: dpa/Christoph Soeder Am Ende blieben nur noch Trümmerteile. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Feuerwehrleuten im Großeinsatz. Hinzu kamen etwa 100 Kräfte der Polizei.

Bild: dpa/Christoph Soeder Anliegende Straßen wurden für die Räumarbeiten gesperrt.

Bild: dpa/Christoph Soeder Die Gegend stand unter Wasser. Ein großer Teil der Flüssigkeit war in die nahen Gullys gelaufen. Die Polizei forderte Autofahrer dazu auf, das Gebiet zu umfahren. Für das Gebäude selbst konnte das THW erst am Abend Entwarnung geben. Es sei als sicher eingestuft und nicht einsturzgefährdet.

Bild: dpa/Paul Zinken Berlins damalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach bei einem Besuch an der Unglücksstelle von einem "regelrechten Tsunami, der sich hier ergossen hat über die Hotelräumlichkeiten, die anliegenden Restaurants".

Bild: rbb/Vanessa Materla Nach dem Zerplatzen des Groß-Aquariums "Aqua-Dom" in Berlin-Mitte hatte die Tierschutzorganisation Peta angekündigt, rechtlich gegen die Verantwortlichen vorzugehen. Fast alle der dort gehaltenen 1.500 Fische waren dabei gestorben. Im Mai 2023 hatte der Gebäudeeigentümer dann bekanntgegeben, dass es kein neues Aquarium an dieser Stelle geben werde.

Bild: picture alliance/dpa/C.Soeder Noch im Januar 2023 hatten als Fische verkleidete Aktivisten bei einer Protestaktion von Peta vor dem Hotel als Fische verkleidet gegen Großaquarien demonstriert.

Bild: picture alliance/dpa/M.Bahlo Ein im Oktober 2023 veröffentlichtes Gutachten eines sachverständigen Kunststoffexperten und eines Ingenieurs erbrachte keine eindeutige Ursache für die Havarie.

Bild: dpa/Michael Bahlo So gut wie ausgeschlossen werden könnten allerdings Sabotage, Schieflage des Fundaments, Instabilität durch Erderschütterungen und Materialermüdung durch Putzmittel oder Temperaturschwankungen, hieß es.

Bild: picture alliance/dpa/S.Gollnow Nicht auszuschließen, so das Gutachten, sei eine Beschädigung, die bei der Sanierung (2019 - Juni 2022) durch ein Werkzeug entstanden und sich zu einem Riss entwickelt haben könnte. Das "Aqua-Dom" soll nicht wieder aufgebaut werden. Was in der Halle alternativ stattfinden wird, soll nach rbb-Informationen Anfang 2024 bekanntgegeben werden. Play Pause Fullscreen

































Hellbusch selbst könne sich noch sehr genau an den 16. Dezember 2022 zurückerinnern, als die Havarie-Meldung kam. "Ich kenne sogar noch die genaue Uhrzeit", sagte der Unternehmenssprecher rbb|24. Es sei ein gewaltiger Knall gewesen, wie ein Blitzeinschlag oder eine Explosion. Daraufhin habe sich Flutwelle ergossen. Überall im und vor dem Dom-Aquareée waren Wasser, Trümmer und tote Fische. So hatten Hotelgäste den Moment der Aquadom-Zerstörung in den frühen Morgenstunden des Unglückstages beschrieben.

rbb/Vanessa Materla Hunderte tote Fische - Geplatztes Aquarium in Berlin: Tierschutzorganisation kündigt Strafanzeige an Was ist mit den Fischen, die im zerplatzten Berliner Groß-Aquarium waren? Diese Frage stellen sich viele Menschen nach der Zerstörung des "AquaDom". Die erste Tierschutzorganisation kündigte bereits eine Klage gegen die Verantwortlichen an.

Giffey sprach von einem "regelrechten Tsunami"

Eine Million Liter Wasser, die - als das zylindrische Aquarium urplötzlich zerbarst - in einer riesigen Flutwelle durch das Gebäude gespült wurden, hatten Teile der Fassade mitgerissen, Innenräume und die Straße vor dem Hotel verwüstet. Das Salzwasser war in die Berliner Kanalisation, aber auch in Keller gelaufen. Auch das DDR-Museum, das in unmittelbarer Nachbarschaft liegt, war betroffen. In dem vollständig zerstörten Becken lebten rund 1.500 Fische aus mehr als 100 Arten. Die meisten der Tiere seien bei dem Platzen des Aquariums und dem Auslaufen gestorben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Sie seien im Gebäude und auf der Straße verteilt worden. Zudem wurden mindestens zwei Menschen leicht verletzt. Dass das Unglück sich ereignete, als viele Menschen noch schliefen, hatte wohl eine größere Katastrophe verhindert. "Wenn das Ganze nur eine Stunde später passiert wäre, dann müssten wir über furchtbare menschliche Schäden berichten", sagte die damalige Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD) seinerzeit. Sie sprach von einem "regelrechten Tsunami", von "absoluter Zerstörung" und von "Glück im Unglück". Ähnlich äußert sich ein Sprecher der Eigentümerfirma Union Investment. In dem Hotel befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 5:45 Uhr am Morgen etwa 400 Gäste.

Acrylstücke werden recycelt

Übrigens: Die rund 700 Acryl-Bruchstücke des ehemaligen Großaquariums, in Summe 90 Tonnen, sollen wiederverwertet werden. Ein Entsorgungsfachbetrieb soll sie recyceln.

Sendung: rbb 88,8, 11.04.2024, 19:30 Uhr