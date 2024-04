Elektroautohersteller - Tesla-Chef Elon Musk will offenbar weltweit jeden zehnten Arbeitsplatz streichen

Schwache Verkaufszahlen zwingen den Tesla-Konzern offenbar zu Sparmaßnahmen: Jede zehnte Stelle soll wegfallen, wie Konzernchef Musk in einem Brief an die Belegschaft ankündigte. Ob das auch Auswirkungen auf Grünheide hat - unklar.

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla will offenbar zehn Prozent seiner Belegschaft weltweit entlassen. "Das wird uns schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase machen", schrieb Tesla-Chef Elon Musk in einer internen Mitteilung an die Belegschaft, die dem Handelsblatt [Bezahlinhalt] vorliegt, wie das Medium berichtete. Zuvor hatte der US-amerikanische Business Insider bereits am Wochenende über entsprechende Gerüchte informiert. Tesla hat die Informationen bisher nicht bestätigt. Betroffen sind demnach etwa 14.000 Arbeitsplätze. Ob auch manche der etwa 12.500 Mitarbeiter des deutschen Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) entlassen werden sollen, ist noch nicht bekannt. Bislang hieß es von Tesla, dass dort die Belegschaft auf 22.500 Mitarbeitende aufgestockt werden soll. Auf der Unternehmensseite von Tesla sind aktuell Dutzende ausgeschriebene Stellen für das einzige Tesla-Werk in Deutschland zu finden.

Wohl eine Reaktion auf schwache Verkaufszahlen

Der Stellenabbau könnte Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die schwachen Verkaufszahlen von Tesla sein. Diese sanken im ersten Quartal um mehr als acht Prozent im Vorjahresvergleich. Laut Anfang April veröffentlichten Zahlen lieferte das Unternehmen seit Beginn des Jahres insgesamt 386.810 Fahrzeuge aus, Experten waren von 457.000 Fahrzeugen ausgegangen. Auch die Produktion ging um rund 1,7 Prozent zurück. Tesla selbst erklärte den Absatzrückgang unter anderem mit Lieferproblemen im Zusammenhang mit den Angriffen der Huthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer sowie dem Brandanschlag einer linksextremistischen Gruppe auf eine Stromleitung nahe des Werks in Grünheide. In der Folge war dort die Produktion für eine Woche zum Erliegen gekommen. Experten zufolge ist auch ein schwacher Absatzmarkt in China für die sinkenden Zahlen verantwortlich, wo sich Tesla gegen die wachsende Konkurrenz von E-Autoherstellern wie BYD behaupten muss.