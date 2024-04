Nein, diese Diebe gehen meistens professionell vor. Teilweise machen sie Touren, gucken sich also Hinterhöfe erst einmal an und kommen dann am nächsten Tag mit einem Transporter zurück. Sie verfrachten alles und sind weg. Natürlich gibt es dann immer auch noch die Gelegenheitsdiebe.

Mit knapp 27.000 Fahrrädern sind in Berlin so viele gestohlen worden wie seit Jahren nicht mehr. Besonders häufig betroffen waren Bezirke im Innenstadtbereich. Die Aufklärung dieser Straftaten bleibt schwierig.

In der Innenstadt ist das anders, da ist man Geräusche gewohnt, die Menschen bekommen das schlicht nicht so gut mit.

Laut Berliner Senat werden die meisten Fahrräder in den Innenstadtbezirken geklaut. Warum ist das so?

Nein, es muss sich auch politisch etwas bewegen. Wir brauchen dringend Fahrradparkhäuser an großen Bahnhöfen. Berlin hat noch kein einziges. An kleineren Bahnhöfen braucht es zumindest vernünftige Radabstellanlangen. Außerdem muss der Verfolgungsdruck auf Diebe deutlich höher werden, das machen andere Städte besser als wir. Auch die Staatsanwaltschaft muss das Thema ernster nehmen. Wir dürfen nicht vergessen: Neue Fahrräder kosten viel Geld, teilweise mehr als ein Gebrauchtwagen. Der wirtschaftliche Schaden ist also nicht zu unterschätzen.

Das Fahrrad sollte an feste Objekte abgeschlossen werden, zum Beispiel an einen Fahrradbügel. Bauzäune dafür zu nutzen, hat keinen Sinn. Außerdem sollten Fahrräder nicht am Vorderrad abgeschlossen werden - das lässt sich nämlich leichter abmontieren, Diebe können dann einfach den Rahmen wegtragen.

In einer Metropole wie Berlin hat die Polizei vermutlich mehr zu tun als auf dem Land, wo mehr Zeit da ist, um Diebe zu jagen.

Da bin ich mir nicht so sicher. In Potsdam ist die Aufklärungsquote bei Fahrrad-Diebstahl höher als in Berlin und Potsdam ist nun wirklich kein Dorf. Was wir brauchen, ist eine eigene Polizei-Taskforce. In Berlin wurde einmal so eine eingerichtet, ob und was sie gebracht hat, habe ich bis heute nicht erfahren.

Übrigens, was ich inzwischen immer häufiger höre, ist, dass sich Leute ein neues und teures Fahrrad kaufen, es dann aber optisch verschlechtern. Sie kratzen es also an oder lackieren es, damit es weniger neu aussieht.

Das klingt traurig.

Das ist es auch. Viel trauriger ist aber, dass mehr als 20.000 Räder im Jahr in dieser Stadt geklaut werden.

