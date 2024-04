Hmm An der Baustelle der Ladesäule ich stehend heule auf dem Weg zur Trauerweide in der Wuhlheide Freitag, 19.04.2024 | 20:05 Uhr

Es ist nur bescheuert bzgl. der Mobilität u. des Klimaschutzes Säulen am Straßenrand von Straßen zu installieren (mit, bei uns 2 Jahren auf- u. zu u.auf und zubuddeln, vonwegen der bestehenden Leitungen) in denen sowieso in den absoluten Halteverbotszonen die Spätichefs, die Elterntaxis, die Paketzusteller eben alles zu stellen in einer

Strasse in der absol. Halteverbot u.a gilt weil die zwei Busse der Linie gerade mal aneinander vorbeikommen. Der E-Mobil-Besitzer, der im Haus dahinter freut sich nur zu Hälfte, weil das Haus zugehupt wird u. die Nachbarn so komisch schauen - ach ja, der S-Bhf ist 3 Min Rentnerfußweg entfernt ;-) von wg 29 EUR Ticket