Doreen Dienstag, 16.04.2024 | 18:18 Uhr

Na herzlichen Glückwunsch an die Anwohner, die vielleicht noch arbeiten gehen und früh aufstehen müssen. Ich muss um 3.30 raus zur Arbeit. Die Anwohner tun mir echt sehr, sehr leid. Mal wieder wird nicht an die Arbeitenden gedacht, nur an die, die ewig ausschlafen können ( und sich den Suff am Späti leisten). Völlige Fehlentscheidung!