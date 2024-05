Porsche siedelt sich offenbar doch nicht in der Lausitz an

Eine Batteriefabrik des Autobauers Porsche in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz), über die seit längerem spekuliert wird, steht möglicherweise vor dem Aus. Das berichten mehrere Medien wie "Electrive " am Donnerstag und beziehen sich auf Informationen des "Tagesspiegels" [ tagesspiegel.de/Bezahlinhalt ].

Die Ansiedlung könnte demanch ins Stocken geraten, weil es auf dem größten Auto-Absatzmarkt in China derzeit Probleme gibt und auch in Deutschland E-Autos weniger gefragt sind. Weil es gerade eine Überkapazität von Batteriezellen am Weltmarkt gebe, zweifle der Porsche-Aufsichtsrat daran, dass eine Batteriezellenfabrik in Brandenburg überhaupt nötig ist, so die Berichte.

Mitte Mai war eine Entscheidung bei einer Aufsichtsratssitzung erwartet worden, diese blieb aber aus. Auf eine rbb-Anfrage antwortete der Autobauer am Donnerstag zunächst nicht.