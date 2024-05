Vestas-Nachfolger in der Lausitz - SVolt siedelt sich nicht wie geplant in Lauchhammer an

Fr 24.05.24 | 14:49 Uhr

Bild: rbb/Lepsch

Es war eine lang erwartete Industrieansiedlung in der Lausitz - nun steht fest, dass der chinesische Batteriehersteller SVolt sich nicht in Lauchhammer ansiedeln wird. Als Grund wird unter anderem der schwankende Automobilmarkt genannt.



Der chinesische Batteriehersteller SVolt wird sich nicht in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) ansiedeln. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. SVolt habe seine Standortstrategie neu bewertet, heißt es in der Mitteilung. Hintergrund sei ein aktuell sehr volatiler, also schwankender Automobilmarkt. Außerdem fehle nach wie vor Planungs- und Rechtssicherheit für die Errichtung von Produktionsstätten. Zudem werde ein "umfangreiches Kundenprojekt" nicht wie geplant realisiert, heißt es vom Unternehmen. Näheres dazu ist nicht bekannt.



rbb/Lepsch Oberspreewald-Lausitz - Chinesischer Batteriehersteller übernimmt Vestas-Standort in Lauchhammer Batterien statt Windflügel: Rund ein Jahr, nachdem Vestas überraschend die Schließung seines Werkes in Lauchhammer angekündigt hat, hat sich Nachfolger SVolt vorgestellt. Damit wächst Brandenburg weiter zu einem Zentrum der Elektromobilität.



SVolt sollte Vestas-Nachfolger werden

SVolt wollte in Lauchhammer ursprünglich die ehemaligen Liegenschaften des Windkraftherstellers Vestas umbauen und nutzen. Etwa ein Jahr nach dem Aus von Vestas, im Herbst 2022, hatte SVolt seine Pläne offiziell in Lauchhammer vorgestellt. Geplant war die Herstellung von Batteriezellen. Die Ansiedlung sei ein "Meilenstein für den Aufbau von lokalen Batterieproduktionskapazitäten in Europa" hieß es damals vom SVolt-Europachef Kai-Uwe Wollenhaupt. Allerdings war damals noch nicht klar, wie viel SVolt in Lauchhammer investieren wollte und wie viele Arbeitsplätze entstehen könnten. Von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen war die Rede. Ein Produktionsstart war damals bereits für 2025 vorgesehen. Im Land hatte die geplante Ansiedlung damals für Zufriedenheit gesorgt. Mit der Batteriezellenfertigung sollte das Land und vor allem die Lausitz zu einem Zentrum der Batteriewirtschaft werden.



SVolt will sich breiter aufstellen

Aktuell sei die Lage auf dem Automobilmarkt aber für Investitionen zu angespannt, heißt es am Freitag in der Mitteilung. "Bei SVolt ist neben einer ohnehin geringen Planungssicherheit auf unterschiedlichsten Ebenen – von international drohenden Strafzöllen bis hin zu Marktverzerrungen durch langwierige sowie ungleich verteilte Fördermittel – nun außerdem ein signifikantes Kundenprojekt weggefallen. Hinzu kommen die wieder aufflammenden Diskussionen über das Verbrenner-Aus in der EU, die sich kontraproduktiv auf die geplanten Lokalisierungsbemühungen auswirken", so Wollenhaupt in der Mitteilung vom Freitag. Das Unternehmen verlagere seinen Fokus deshalb nun auf standardisierte Batterien und deren Systeme, weniger auf individualisierte Batteriesysteme für Elektroautos. Mit der breiteren Aufstellung wolle man besser für die Zukunft gewappnet sein.





Enttäuschung in der Politik

Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr (parteilos) äußerte sich am Freitag auf rbb-Nachfrage enttäuscht. Die Stadt sei nun offen für neue Vorschläge, wie das ehemalige Vestas-Betriebsgelände genutzt werden kann, so Buhr. Man wolle sich zeitnah in Gespräche mit der Wirtschaftsförderung des Landes und mit der Landesregierung begeben. Die Stadt sei nicht Eigentümer der Immobilie, wie es am Standort weitergeht hänge voll von SVolt ab, erklärte Buhr. Das Unternehmen sei aber offen für neue Investoren, die den Standort übernehmen könnten.