Edgar Stütz und Philipp Falkenhagen sitzen an ihren PCs in einem kleinen unscheinbaren Büro in der Perleberger Altstadt. Die Prignitzer Jungunternehmer haben Großes vor: Sie wollen den Busfahrermangel in Deutschland lindern. "Das machen wir grob gesagt über die sozialen Netzwerke. Wir sprechen die Leute da an, wo sie sowieso die meiste Zeit sind", erklärt der erst 19-jährige Stütz.