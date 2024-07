VW will Design Center in Potsdam schließen

Der Autobauer Volkswagen will sein Design Center in Potsdam schließen. "Die Funktion des Centers als Zukunftslabor für neue Technologien - wie beispielsweise rund um die Elektromobilität und des damit verbundenen neuen Kunden-Ökosystems - wurde sukzessive in den regulären Innovationsprozessen der Marken der Volkswagen Group integriert", teilte eine Sprecherin der Volkswagen Group Services zur Begründung am Mittwoch mit. Das operative Geschäft des "Volkswagen Group Future Center Europe" - so der Name des Unternehmensteils, das das das Design Center betreibt - werde darum zum Ende 2024 eingestellt.