In der Mitteilung heißt es, Indorama passe seine Produktionsanlagen in Guben an das "wettbewerbsintensive Marktumfeld in der Chemiefaser-Industrie" an. So soll die Produktion von Polyester-Filamentgarnen (Filamente = Fasern, Anm.d.Red.) eingestellt und von den italienischen Standorten des Konzerns übernommen werden. Der Standort Guben soll sich dagegen auf die Polykondensation konzentrieren. Das soll bei der Weiterentwicklung nachhaltiger PET-Filamente helfen, heißt es in der Mitteilung.

Beim Kunstfaser-Hersteller Trevira in Guben (Spree-Neiße) soll die Produktion umgestellt und Hunderte Arbeitsplätze dabei abgebaut werden. Das hat der thailändische Mutterkonzern Indorama am Donnerstag mitgeteilt.

Bis Mitte 2025 sollen laut Indorama rund 210 Arbeitsplätze abgebaut werden, überwiegend in der Gubener Produktion. Er sei sich der Auswirkungen dieser Entscheidung bewusst, lässt sich der Geschäftsführer von Indorama Germany, Klaus Holz, in der Mitteilung zitieren. "Gleichzeitig erfordert der hohe wirtschaftliche Druck unser Handeln, und wir glauben, dass eine fokussierte Produktion in Italien der beste Weg für das Geschäft und unsere Kunden ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben", heißt es.

Die Mitarbeiter seien am Donnerstag über die Situation informiert worden. Der Stellenabbau soll "so sozialverträglich wie möglich" gestaltet werden. Unternehmens- und Arbeitnehmervertreter sollen in den kommenden Wochen einen Sozialplan aushandeln.

Gubens Bürgermeister Fred Mahro (CDU) äußerte sich auf rbb-Anfrage enttäuscht. "Wenn man jetzt die Zahl der anstehenden Entlassungen sieht, dann trifft es jetzt auch Arbeitnehmer, die hier in Guben ihr ganzes Leben bei Indorama, Trevira, bei allen Werken davor verbracht haben", so Mahro. Das Werk sei das Herz des Gubener Industriegebietes, so Mahro, "dieses Herz hat jetzt einen richtigen Stich bekommen, der sicher noch lange in Guben wirken wird", so der Bürgermeister.

Rund 550 Mitarbeiter sind im Gubener Textilfaserwerk beschäftigt. Erst zu Beginn des Jahres waren rund 100 Menschen entlassen worden.