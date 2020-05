Daniela Berlin Donnerstag, 28.05.2020 | 12:52 Uhr

Die Daten in Cafés und Restaurant preiszugeben ist m.E. Augenwischerei. Wieso müssen das nicht auch Supermärkte und Drogerien, Bioläden, Tankstellen, Postämter (lange Schlangen, auch drinnen!), Bibliotheken, Optiker (man muss eine Weile warten, bis man dran kommt) Bäckereien u.v,m. tun? Ich kann nicht im Laden einkaufen gehen, ohne dass ich an irgendeinem Regal mit jemandem fast kollidiere, weil der Sicherheitsabstand trotz oder wegen des Mundschutzes nicht eingehalten wird! Ich verbringe in einem Supermarkt mindestens 30 Minuten und wieviel enger man da zwangsläufig in Kontakt kommt, weiss jeder. Die Obst- und Gemüsestände z.B. stehen ja nicht plötzlich weiter auseinander, sodass man sich aus dem Weg gehen könnte, die anderen Läden bauen logischerweise auch nicht extra um, sodass es da permanent zu engen weil unvermeidbaren Kontakten kommt.

Ich jedenfalls gehe in kein Restaurant, was meine Daten erheben möchte. Mundschutz beim Ankommen und für die Servicekräfte ok - aber ohne Daten.