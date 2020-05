Am Donnerstagnachmittag soll eine neue bundesweite Steuerschätzung für 2020 und die Folgejahre vorgelegt werden. Wegen der Corona-Hilfsmaßnahmen müssen Bund, Länder und Gemeinden demnach in diesem Jahr voraussichtlich mit 118,8 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen. Das geht aus Daten des Finanzministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Zu seiner Schätzung sagte Kollatz, es ginge da um "gigantische Summern". Diese könne man nicht mit Neuverschuldungen in riesigem Umfang auffangen. Die Stadt Berlin müsse also in den finanziellen Krisenbewältigungsmodus schalten "und das wird sie auch sicherlich tun." In der Krise müssten auch bisherige Sparguthaben der Bezirke genutzt werden.