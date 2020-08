Sven L. Berlin Montag, 10.08.2020 | 13:40 Uhr

Auch ich bin der Meinung das man die Entwicklung des Städtetourismus etwas besser steuern sollte auch und gerade in Berlin denn nur auf billigen Sauf - Tourismus zu setzen ist sicher der verkehrte Weg und auch Entwicklungen wie AirBnB sehe ich sehr kritisch denn gerade Berlin hat ein überaus großes Angebot an Jugendherbergen , Hostels und Hotels in allen Preisstufen womit es hier also gar keinen Grund gibt das Firmen wie AirBnB dem Wohnungsmarkt gerade in den Innenstadtbezirken wichtigen Wohnraum entziehen . Aber Tourismus grundsätzlich abzulehnen finde ich genauso falsch denn es gibt in der Region nicht wenige deren Familien davon leben .