Die Hotels in Berlin sind von den Corona-Beschränkungen stärker betroffen als Hotels in anderen deutschen Städten. Das geht aus einem Bericht des Berliner Finanzplaners Fairmas hervor, der für den Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) die Zimmerbelegung in der Berliner Hotellerie auswertet.



Vom 15. März bis zum 19. Juni waren die Häuser demnach nur noch zu 12,2 Prozent ausgelastet, heißt es im aktuellen "Fairmas Hotel-Report" [fairmashotelreport.com - nur mit Registrierung]. Im selben Zeitraum des Vorjahres seien es 82,9 Prozent gewesen - ein Minus von fast 71 Prozentpunkten.

Zum Vergleich: In Hamburg ging die Belegung in den Hotels um 66,7 Prozentpunkte zurück, in München um 62,5 Punkte, in Köln um 59,4 Punkte und in Frankfurt am Main um 56 Punkte.