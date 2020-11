Die Online-Anbieter werben offen mit dem unkomplizierten Ausstellen von Arbeits-Unfähigkeitsbescheinigungen, die nicht nur Erkältungen abdecken. In einer Stichprobe des rbb-Verbrauchermagazins Super.Markt hat in der virtuellen Sprechstunde des Anbieters teleclinic ein HNO-Arzt bei einer Testperson ein Rückenproblem diagnostiziert und den gewünschten Krankenschein ausgestellt.

Der Anbieter rechtfertigt sich damit, dass das zulässig sei und jeder Arzt selbst entscheiden kann, ob er sich die Behandlung zutraut oder nicht. Arbeitgeber können jedoch misstrauisch werden. Denn der Stempel auf dem Krankenschein stammt womöglich von einem Arzt fernab des Wohnorts.

Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht, warnt im rbb vor dem Risiko des Arbeitsplatzverlustes: "Wenn es zum Streit kommt, dann brauche ich vor Gericht den Arzt gegebenenfalls als sachverständigen Zeugen. Und dann ist immer die Frage, was der Arzt aussagt. Bei einer Videosprechstunde kann er zumindest nicht sagen, dass er den Patienten bewegt und an bestimmten Stellen Blockierungen festgestellt hat, sodass so orthopädische Diagnosen per Videosprechstunde für mich zweifelhaft sind."