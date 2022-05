Die Corona-Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz sind in Deutschland ausgelaufen. Für die meisten Arbeitnehmer ist der heutige Freitag damit der erste Arbeitstag, an dem etwa das Tragen einer Maske zumindest nicht mehr generell verpflichtend ist. Auch mitunter noch geltende Abstandsregelungen gelten ab sofort nicht mehr. Betriebe müssen ihren Angestellten deshalb auch keine Möglichkeiten mehr anbieten, aus dem Homeoffice heraus arbeiten zu können.



In einzelnen Bundesländern, darunter auch in Brandenburg, gelten jedoch weiterhin Corona-Basismaßnahmeverordnungen. Diese beinhalten branchenspezifische Auflagen und Pflichten. Im Gesundheits- und Sozialwesen wird in Brandenburg damit vorerst die Masken- und Testpflicht bestehen bleiben.