Jochen Brandenburg Freitag, 18.09.2020 | 23:21 Uhr

Fragen Sie doch A.N. Der weiß genau wieviel Fläche, Tesla bisher gerodet hat/ irgendwas um die 0,9 Quadratkilometer. Der kann Ihnen auch sagen, was Tesla zur weiteren Rodung beantragt hat/ irgendwas um die 1 Quadratkilometer. Warum gehen Sie eigentlich nicht in die Lausitz und beschweren Sich dort, wieviele hunderte Quadratkilometer Landschaft, mit ach so wichtigem Wasser geflutet und zerstört wurden und dieses Wasser jetzt woanders fehlt ? Oder, warum demonstrieren Sie nicht, gegen die Brandenburger Agrarpolitik, die auf tausende Quadratkilometer Monokulturen und auf Massentierhaltung beruht und nur noch sehr wenige Arbeitsplätze schafft ? Was soll diese Diskussion, um wenige Quadratkilometer Fläche an einer mehrspurigen Autobahn ? Sollen hier Arbeitsplätze im Berliner Umland verhindert werden, die dann sowieso woanders in Deutschland oder Europa entstehen ? Tesla baut sowieso eine E-Autofabrik in Europa, aber dann sind die Arbeitsplätze für die Hauptstadtregion verloren.