Zum 10. Mal findet in Berlin das Festival "No Limits – Disability & Performing Arts" statt, mit rund 25 Produktionen aus zehn Ländern. Selbstbestimmung und Empowerment sind dabei zentrale Themen. Von Barbara Behrendt

Und es wird noch konfrontativer, heftiger, schmerzlicher. Die Tänzer:innen haben Hunger – also futtern sie tütenweise Chips. Sie haben Lust auf eine Party, also verausgaben sie sich zu Techno-Beats. Sie haben Lust auf Sex, also tanzen sie eine Gruppen-Kopulation, die es in sich hat. Doch als sie sich ein Baby wünschen, ist Schluss mit dem Wünsch-dir-was.

Monster Truck bringen stets provokante Fragen, Thesen und Bilder auf die Bühne. Diesmal ist es das Thema der körperlichen Selbstbestimmung, das, so sagt es die Regisseurin Sahar Rahimi, natürlich jeden betrifft: "Es geht uns darum, diese Selbstbestimmung als urmenschliches Begehren zu beschreiben, das sich in ganz verschiedenen Kämpfen vereint. Da könnte ich auch von der gerade stattfindenden Revolution im Iran sprechen, wo die Frage nach der körperlichen Selbstbestimmung, nach einem Empowerment, nach Autonomie genauso oder zumindest ähnlich vorhanden ist."