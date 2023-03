Wahrscheinlich konnten sich Ende der 1980er Jahre mehr Schüler:innen nach ihrer Berlin-Klassenfahrt an das Musical "Linie 1" erinnern als ans Brandenburger Tor. Generationen von Schulklassen sind seit dessen Uraufführung 1986 nach Berlin gepilgert, auch um im Grips-Theater das Kultmusical zu sehen.

Die Story: Natalie, eine junge Frau aus der westdeutschen Provinz, haut ab nach Berlin. Am Bahnhof Zoo will sie ihren Flirt, den Rockmusiker Johnny, treffen. Doch als sie dort früh am Morgen ankommt, wartet niemand auf sie. Also macht sich Natalie auf die Suche nach Johnny und bleibt hängen in der U-Bahn-Linie 1. Dort trifft sie Punks, Obdachlose und ruppige Großstädter.