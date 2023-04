Die immersive "Datenlabor"-Ausstellung im Museum für Werte empfängt mich mit einer Botschaft: "Alles kann ein Datum sein - auch du!" Gleich am Eingang werde ich aufgeklärt, dass sich der Begriff Datum dabei aus dem Lateinischen ableitet und "gegeben" bedeutet.

Bennet Etsiwah, einer der Kuratoren der Ausstellung, erklärt es mir schließlich so: "'Gegeben' heißt für mich, dass wir uns Dinge als kulturellen Prozess aneignen. Wenn ich jetzt ein Ding als Datum benenne oder einen Menschen in Daten zerlege, dann ist das ja ein Moment, in dem ich meine Sicht darüber stülpe. Und das kann man mit allen möglichen Dingen machen. Wir können unsere Haare in Datenpunkte zerlegen, die heißen dann DNA. Die Frage ist also nicht, was ein Datum ist, sondern was kein Datum ist."

Bennet Etsiwah betont, dass Daten den Menschen schon immer begleitet hätten, lange bevor sie so genannt wurden: "Menschen erheben schon Daten seit sie als Jäger und Sammler unterwegs sind. Die Tierspur irgendwo im Sand oder der abgebrochene Ast, den Jäger dann zum Beispiel als Fährte lesen. Also nichts ist per se ein Datum, aber alles kann ein Datum sein."