Neues Rolling-Stones-Album - Die Glimmer Twins funkeln heller denn je

Fr 20.10.23 | 06:40 Uhr | Von Anja Caspary

Bild: dpa/Scott Garfitt

Seit 2005 ("A Bigger Bang") ließen sich die Rolling Stones Zeit für eigene neue Musik. Nun bringen sie mit "Hackney Diamonds" eines der besten Alben ihrer Bandgeschichte raus. Von Anja Caspary

Das 24. Studioalbum der Rolling Stones erscheint am Freitag und auch wenn sich die berühmte Zunge des Bandlogos auf dem Cover von "Hackney Diamonds" in zerbrochene Stücke auflöst, die Kern-Besetzung existiert immer noch. Weder Exzesse mit Drogen noch bei Konzerten, wie beim legendäre Auftritt in der Berliner Waldbühne 1965, Abstürze von Palmen oder gar Todesfälle können die Rolling Stones erschüttern.

Infobox Pop-Up-Store in Berlin-Mitte Bis zum 26. Oktober können sich Fans der Rolling Stones im eigens eingerichteten Pop-Up-Store bei Dussmann in Berlin-Mitte mit dem neuen Album und weiteren Merch-Artikeln eindecken. [hackneydiamonds-bustour.de]

Erste eigene neue Songs seit 2005

1995 sagte Keith Richards selbstbewusst in einem Interview zum Album "Voodoo Lounge": "You have the sun, you have the moon, you have the air that you breathe - and you have the Rolling Stones" [zu deutsch: Du hast die Sonne, du hast den Mond, du hast die Luft, die du atmest – und du hast die Rolling Stones; Anm. d. Red.] Damals musste ein mediokres Album mit kernigen Sprüchen schöngeredet werden, bei "Hackney Diamonds" ist das nicht nötig. Schon die 2020 spontan veröffentlichte Single "Living In A Ghost Town" überraschte durch neuen Sound und Eingängigkeit. Von dieser Sorte gibt es zwölf Tracks auf dem neuen Album. "Hackney Diamonds" ist das erste Album mit eigenen neuen Songs seit "A Bigger Bang" von 2005. Und es hinterlässt einen staunend: "Hackney Diamonds" ist so durchhörbar wie "Rumours" von Fleetwood Mac, keine Ausfälle, nur Diamanten.

Als wir die Maschine anschmissen und die alte Dampfwalze wieder loslegte, war uns sofort klar, dass wir einen besonderen Moment haben und die alte Energie wieder da ist. Mick Jagger, Rolling Stones

Mick Jagger präsentiert sich in Topform, er knurrt und schmelzt und schreit mit der Vitalität eines jungen Mannes, seine Stimme klingt so frisch wie vor einem halben Jahrhundert. Wer weiß, ob es an intravenösen Sauerstoffgaben, der modernen Technik oder Jaggers unerschütterlichem Ehrgeiz liegt, der Meister selbst gibt jedenfalls zu: "Als wir die Maschine anschmissen und die alte Dampfwalze wieder loslegte, war uns sofort klar, dass wir einen besonderen Moment haben und die alte Energie wieder da ist".

New Yorker Produzent sorgt für Feinschliff

Einen großen Einfluss hatte sicherlich der New Yorker Produzent Andrew Watt, der selbst ein Multiinstrumentalist ist und sowohl durch seine Zusammenarbeit mit den alten Haudegen Pearl Jam und Metallica, als auch den jungen R&B-Stars Rita Ora und Miley Cyrus bekannt wurde. Angeblich trug er zu jeder Studiosession ein anderes Rolling-Stones-T-Shirt. Der 32 Jahre alte Stones-Fan Watt schaffte mühelos den Brückenschlag zwischen Alt und Neu und polierte die Tracks des als "Glimmer Twins" bekanntem Duo Jagger/Richards auf Hochglanz: Die Country-Ballade "Dreamy Skies" könnte direkt dem Meilenstein der 1970er Jahre "Exile On Mainstreet" entsprungen sein, Keith Richards' Riff auf dem Midtempo-Rocker "Driving Me Too Hard" ist fast besser als das von "Tumbling Dice" und sein Gesang auf dem eigenen Track "Tell Me Straight" klar und biegbar, was womöglich eine Folge der Abstinenz vom Rauchen ist. Dieses letzte Laster gab der 79-jährige Richards vor vier Jahren auf.

80 Jahre Mick Jagger

Bild: dpa/ Patrick Lux Es ist eine ganz eigene Mischung aus federnden Schritten, kreisendem Hüftschwung, Drehungen und ausladendem Einsatz der Arme: Mick Jaggers Tanzstil.

Bild: dpa/Konrad Giehr Am 15. September 1965 kommt der damals 22-Jährige mit den "Rolling Stones" zum ersten Mal nach Berlin. Die 1962 gegründete britische Band ist bereits Kult. Auf die Frage, wie lang er das noch machen wolle, sagt Mick Jagger 1965 in einem Interview: "I think we sort of pretty well set up for at least another year." Er denke, für das nächste Jahr seien sie ganz gut aufgestellt.



Bild: Imago Images/Topfoto Zur Bekanntheit der Band trägt sicherlich auch die Beziehung Jaggers zu Chrissie Shrimpton, Schwester des Supermodels Jean Rosemay Shrimpton, bei. Weitere Beziehungen zu Sängerinnen und Schauspielerinnen wie Marianne Faithfull oder Marsha Hunt werden folgen.

Bild: dpa Im Sommer 1965 ist "I can't get no Satisfaction" erschienen. Mit seinen sexuellen Anspielungen wendet sich der Song gegen das Establishment und die "Stones" werden zum trotzigen Unruhestifter.



Das Konzert in der West-Berliner Waldbühne wird in die Annalen eingehen. 22.000 junge Fans - hier Wartende am Flughafen Tegel - pilgern in die ausverkaufte Waldbühne, um Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts und Bill Wyman live zu sehen.

Bild: dpa/Konrad Giehr Schon vor dem eigentlichen Konzert kocht die Waldbühne. Als die "Stones" nach mehreren Vorbands endlich auf die Bühne kommen, wird diese von Fans gestürmt. Ordner greifen ein. Angesichts der unruhigen Lage beendet die Band ihr Konzert nach rund einer halben Stunde - da kippt die Stimmung. Es kommt zu schweren Ausschreitungen zwischen Konzertbesuchern, Ordnern und Polizei.

Bild: dpa/Joachim Barfknecht Auch 1970 brodelt es: Im Vorfeld kommt es zu Tumulten und Krawallen. Das Konzert in der Deutschlandhalle kann erst mit erheblicher Verspätung beginnen. Dann aber spielen sie vor begeisterten Fans. Und Jagger reitet auf einem aufblasbaren Phallus. Er verkörpert mit seinen Sex- und Drogenaffären perfekt das Bad-Boy-Image der "Stones", das in Abgrenzung zu den Beatles gezielt gefördert wird.



Bild: Picture alliance / Avalon/Retna | Michael Putland Mick Jagger, der über sein Auftreten sagte "Ich war einfach ich selbst", kommt aus bürgerlichem Hause. Er wurde als Michael Philipp Jagger am 25. Juli 1943 in Dartfort in Südostengland geboren. 1973 ist der 30-jährige Jagger mit der Band bereits elf Jahre aktiv und die "Stones" werden im "Abend" schon als in die Jahre gekommene Rockgrößen beschrieben. In der Deutschlandhalle singt auch Bianca Jagger mit.

Bild: dpa/Avalon/Michael Putland Das Paar hatte sich 1971 im südfranzösischen St. Tropez das Ja-Wort gegeben. Im Oktober 1971 kam die gemeinsame Tochter Jade Jagger zur Welt. Nach dem Konzert 1973 in Berlin schlafen sie im Flugzeug.



Bild: dpa/AP Photo/Frankie Ziths 1978 lässt sich Bianca Jagger scheiden. Da lebt Jagger schon mit Jerry Hall zusammen, die er 1990 heiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder. 1999 wird das Paar geschieden. Der Sänger ist inzwischen mehrfacher Urgroßvater und ist Vater von insgesamt acht Kindern. Sein letztes Kind, einen Sohn, bekommt er mit 73 Jahren.



Bild: imago images/Hoffmann In der DDR spielen die Stones zum ersten und letzten Mal im August 1990. Ihre gigantische, 80 Meter breite "Steel-Wheels"-Bühne designte Jagger. Sie bauen sie am Jahrestag des Mauerbaus, dem 13. August, auf der Radrennbahn Weißensee auf. Die Nachfrage ist so groß, dass sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vor dicht an dicht gedrängtem Publikum auftreten.

Bild: Imago Images Jagger kann aber auch ohne die "Stones". Er veröffentlicht zahlreiche Solo-Alben. Oder produziert Hits mit anderen Stars wie "Dancing in the Streets", den er 1985 mit David Bowie aufnimmt.

Bild: imago images "Es ist schön, wieder in der Hauptstadt zu sein", sagt Mick Jagger 1998. Wie immer hat er einen Satz auf Deutsch parat. An dem Abend im Olympiastadion regnet es in Strömen, die Band wird genauso nass wie ihre Fans.

Bild: dpa/AP/Miguel Villagran) Und wieder Berlin: 2008 kommen die "Stones" nicht für ein Konzert, sondern zur Präsentation ihres Films "Shine a light" auf die Berlinale. Der Film dokumentiert einen Auftritt der Band und mehrerer Gastmusiker im New Yorker Beacon Theatre.



Bild: dpa/Ben Kriemann Im Juni 2018 rocken Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards und der Gitarrist Ron Wood, seit 1975 Teil der Band, immer noch Berlin. Es wird Charlie Watts letztes Konzert in Berlin sein, der 2021 stirbt. Das Olympiastadion ist ausverkauft, fast 70.000 Fans feiern Hits wie "Gimme Shelter" oder "Satisfaction".

Bild: Picture Alliance/Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress Auch im August 2022 groovt der 79-jährige Mick Jagger neben Ron Wood und Keith Richards in unterschiedlichen Outfits über die Waldbühne, selbstverständlich mit Hüftschwung.



Bild: dpa/Paul Zinken Am Mittwoch feiert Mick Jagger seinen 80. Geburtstag.

Es gibt ein Wiederhören mit Original-Bassist Bill Wyman ("Live By The Sword") und zwei Songs, die Charlie Watts noch vor seinem Tod einspielte. Dass mit dem 2021 verstorbenen Schlagzeuger ein weiteres Originalmitglied fehlt, bot keinen Grund zum Aufhören. Keith Richards lakonisch: "The band goes on. Things have to move, you know". Ein weiser Guru, dieser Richards, der auch im hohen Alter keine Angst vor Veränderungen hat. Der auch nicht festhalten muss an den historischen Sixties, als die alles entscheidende Frage der Heranwachsenden war, ob man dem Beatles- oder dem Stones-Lager angehört. An der Brillanz von "Hackney Diamonds" ist nämlich ausgerechnet ein Beatle schuld: Paul McCartney war es, der den Glimmer Twins Andrew Watt als Produzenten empfahl.

Beatle Paul McCartney bringt Stones in die Spur

Watt singt zudem auf dem neuen Album nicht nur Backing Vocals, sondern spielt auch Keyboards und Bass. Nur nicht auf dem 150-Beats-per-Minute-schnellen "Bite My Head Off"; Das aggressivste Stones-Lied seit "Get Off My Cloud" war für den jungen Mann zu schnell. Da musste Paul McCartney ran und laut Jagger lieferte der 81-jährige beim ersten Take sofort ab: "Andy war einfach nicht laut und aggressiv genug, deshalb riefen wir Paul an. Der kam, spielte und siegte – he just nailed it."

Infobox Der Titel "Hackney Diamonds" ist ein Londoner Slangausdruck für zerbrochene Glasscheiben, deren Scherben nach einem Einbruch wie Diamanten auf der Strasse glitzern. Weil dies besonders im Problembezirk Hackney oft passierte, ist "Hackney" noch heute ein Synonym für Einbrüche durch die Fenster. ("It was a Hackney")

With a little help from my friends

Die Stones riefen auch noch ein paar andere alte Freunde an, darunter Elton John und Stevie Wonder. Mit Wonder waren sie schon in den 1970ern auf Tour. Seit seiner Nierentransplantation 2019 ist es still um ihn still geworden. Aber auf dem Höhepunkt des Albums, der Soulballade "Sweet Sounds Of Heaven" präsentiert Wonder ein virtuoses Keyboard-Solo; und unterstützt damit Jagger und seine Duettpartnerin Lady Gaga. Es ist eine wahre Freude, den beiden sieben Minuten lang zuzuhören: Gaga bellt den Himmel an und schraubt ihre Stimme in unglaubliche Höhen, Jagger schiebt die Brust raus und wird noch einmal 30.

Hiermit haben die Stones einen Klassiker geschaffen, der in die Top 10 ihres Oeuvres gehört. Das weiß auch Mick Jagger, der sagt: "Stevie an Keyboards und Piano und dann geht die Tür auf und Lady Gaga kommt herein - That what makes it so special, I'm in my element."

Sendung: rbb Kultur, 20.10.2023, 6:20 Uhr