Am Freitag wird am Kulturforum zwischen Neuer Nationalgalerie und Philharmonie der Grundstein für das Museum der Moderne gelegt. Das neue Haus in Berlin-Tiergarten soll den Namen "Berlin Modern" tragen. Dort sollen künftig auf rund 9.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche unter anderem die Kunstwerke des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung der Berliner Staatlichen Museen gezeigt werden. Der knapp 364 Millionen teure Museumsbau soll nach derzeitigen Planungen bis 2027 fertig werden.

Für den Direktor der Neuen Nationalgalerie ist die Grundsteinlegung kein Etappenschritt, sondern bereits die Eröffnung. So werde es am Freitag eine Videoinstallation von Luca Raven in der Neuen Nationalgalerie geben, sagte Klaus Biesenbach im rbb. Die raumgreifende Installation in der oberen Halle des Museums befindet sich laut Nationalgalerie in direkter Sichtweite zur Baugrube des "berlin modern" und "stellt visuell und thematisch einen Bezug zur monumentalen Baustelle des Museumsneubaus her". "Man muss nicht bis 2027 warten bis das Museum eröffnet wird", so der Direktor. Ab Freitag werde es auch einen Instagram-Account geben.