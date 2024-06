In der oberen Glashalle des von Mies van der Rohe entworfenen Gebäudes ist ein Labyrinth von Stellwänden aufgebaut. Beim Eingang springen dem Publikum sofort die farbenfrohen Gemälde mit der schwarzen Dragqueen Wilhelmina Ross und der Aktivistin Marsha P.Johnson entgegen. Mit leichten bunten Pinselstrichen überarbeitete Warhol die Siebdrucke und lässt die damals nur in der Szene bekannten Persönlichkeiten zu Ikonen werden.

Für die damalige Zeit war das Produzieren und Ausstellen solcher Szenen in den USA durchaus riskant. "Lavender Scare" (deutsch: lavendelfarbener Schrecken) wurde die politische Hetzjagd auf Homosexuelle in der McCarthy-Ära genannt. Sie bedeutete für viele das berufliche Aus, wenn nicht sogar lebensbedrohliche Gewalt.

Ein zentraler Raum der Ausstellung ist voll mit Drucken von Hintern, Hoden und Genitalien, im Warholschen Stil nachkoloriert und zu seriellen Paaren sortiert. Diese Anhäufung macht beim Ansehen Spaß, das Schamhafte wird durch seine Wiederholung zur Abstraktion. Und gleichzeitig wirken die Arbeiten politisch, in einer Welt in der Queerfeindlichkeit nicht selten eine absurde Fixierung auf Intimität beinhaltet.

Das Gefühl der Scham kann Kurator Klaus Biesenbach persönlich in allen Bildern nachspüren. Daher änderte er auch den ursprünglichen Titel zu einer Hommage an das 2005 veröffentlichte Buch "The Velvet Rage" des Psychologen Alan Downs. Darin werden die psychischen Folgen der Scham aufgearbeitet, die schwule Männer in einer heteronormativen Welt verinnerlichen müssen.