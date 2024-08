Konzertkritik | Nina Chuba in Berlin

So 04.08.24 | 08:54 Uhr | Von Magdalena Bienert

Nina Chuba hat am Samstagabend in der ausverkauften Zitadelle Spandau gespielt. Man könnte auch sagen: Berlins sympathischste Babysitterin hat abgeliefert. Von Magdalena Bienert

Die Liebe zu US-Sänger Justin Timberlake scheint nach wie vor ungebrochen - zwei Abende in Folge füllt er die Mehrzweckhalle am Ostbahnhof. Er fliegt durch die Arena und präsentiert seine besten Songs. Fast alles erinnert an die 90er Jahre. Von Laurina Schräder

Zurück in die Jugendzeit

Konzertkritik | Justin Timberlake in der Uber-Arena

Die Sängerin sagte mal, dass sie ihre Musik als Türöffner verstehe: "Ich habe das Gefühl, Rap und Hip-Hop ist generell recht engstirnig. Dabei sollte es ja eigentlich das Genre sein, welches eben das nicht ist." Bei ihr sei "für jede:n was dabei, und so mag ich das."

Grün-schwarze Korsage, schwarze Hotpants, schwere Stiefel, die langen Haare in der vorderen Hälfte zu zwei Knoten hochgesteckt und mit silbernen Ringen verziert, Fake-Sommersprossen – der typische Nina-Chuba-Style mit einem Hauch von Manga. Dazu diese super nahbare und sympathische Ausstrahlung, unfassbar tanzbare Beats zwischen Dancehall, Reggae und Hip-Hop à la Peter Fox und fertig ist das Erfolgsrezept der 25-jährigen Wahlberlinerin.

Während die Gen Z weiter vorne ausrastet, heben Eltern ihre kleinen und auch größeren Kinder auf die Schultern, damit die überhaupt was von ihrem Idol sehen können. Videoleinwände helfen zum Glück und auch, dass Nina Chubas Bühne noch eine höhere Ebene hat, die sie zumindest am Anfang und am Ende betritt. Ihr zur Seite steht eine sechsköpfige Band inklusive drei Bläserinnen, die ordentlich Druck machen. Unterstützung gibt's hier und da vom Rapper Chapo102, der unter anderem beim ganz neuen Song "Randali" dabei ist.

Zwischendrin huscht die Schauspielerin (u.a. "Die Pfefferkörner") und Sängerin durch die Menge zu einem Podest in der Mitte, sie erzählt, moderiert ihre Songs an oder guckt böse in die Kamera. Die Stimmung ist entspannt, aufgrund der vielen Kinder aber sicher doch weniger partylastig, als sie es vielleicht von Hallenkonzerten gewöhnt ist.

Und nach eineinhalb Stunden und der "Wildberry Lillet"- Zugabe kommt sogar noch ein Remix. Nach dem Lied "Waldbrand" ist Schluss. Die Familien strömen mit Nina-gebrandeten Pfandbechern unterm Arm und Apfelschorle im Bauch zum Ausgang. Ob sich der Wildberry-Lillet-Drink an der Bar für 10 Euro gut verkauft hat an diesem Abend?