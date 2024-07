Örtlichkeiten in der Größenordung, die Taylor Swift für ihre Konzerte benötigt, die also eine Kapazität von 60.000 bis 75.000 Fans haben, sind in Berlin rar gesät. Einzig das Olympiastadion kann so viel Platz bieten. Allerdings muss das Olympiastadion auch Fußballevents beherbergen, also die Hertha-Heimspiele, das Pokalfinale, Länderspiele oder - wie in diesem Sommer etwa - internationale Wettbewerbe wie die Fußball-Europameisterschaft. Freie Termine sind dort rar.



Außerdem ist das Olympiastadion unbespielbar, wenn direkt nebenan in der Waldbühne auch Konzerte stattfinden - nicht nur aus logistischen, sondern vor allem aus kakophonischen Gründen. Die Lärmproblematik würde nicht nur Anwohner:innen, sondern vor allem die Künstler:innen selber stören, wenn sie sich gegenseitig beschallen. Da die Waldbühne im Schnitt rund 25 Veranstaltungen in der Saison bucht, fallen die dann also auch im Kalender des Stadions weg. Berlin fehlt schlichtweg eine Alternative zum Olympiastadion.