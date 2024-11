Der Admiralspalast ist ausverkauft. Es scheint, als hätten sich alle Jan Josef Liefers-Fans der Stadt an diesem Abend versammelt, um den Schauspieler noch ein Mal von näher als aus dem Fernsehen angucken zu können. Oder liegt es wirklich an der Musik?

Für den neutralen Hörer ist das nur mit viel Fantasie vorstellbar. Zu altbacken und austauschbar sind Lieder und Texte. Zu langatmig und von der Stange die Arrangements, als dass man sich an diesen Songs wirklich festhören könnte. Aber live spielt das zum Glück nicht so eine riesige Rolle, denn schließlich ist a) die Band unglaublich gut, das sind Wahnsinns-Musiker, bei denen einfach alles zusammenläuft genau wie es soll - und b) ist da: Jan Josef Liefers. Der Mann, der in der Öffentlichkeit wohl immer mal wieder mit Professor Börne angesprochen wird - so sehr ist er Tatort-Volkseigentum - der kurz vorm Mauerfall auf dem Alexanderplatz die Rede seines Lebens gehalten hat, und der in schwarzer Jeans, schwarzem Hemd, schwarzem Hut auf dem Kopf genau weiß, wie man auch so eine große Bühne wie die vom Admiralspalast bespielt.