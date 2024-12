Barfuß in Pantoffeln und in einem Morgenmantel mit Camouflage-Print schlurft Chilly Gonzales auf die Bühne – im Gepäck eine vierköpfige Band. Nein, dieser Mann wird jetzt nicht einfach ein Konzert spielen. Vor allem, wenn das die letzte Show in diesem Jahr ist.

Der Saal ist in atmosphärisches Licht getaucht, an der Decke funkeln 14 riesige Kronleuchter. Er weiß zu überraschen und beginnt ... beinahe lieblich – bis die Band einsetzt und die Stücke mitreißend hochjazzt. Doch so richtig fallen lassen in die Musik kann man sich nicht. Dieses Gehuste im Zehnsekundentakt aus allen Ecken und Enden des Saals ist kaum auszuhalten. Egal. Chilly wird trotzdem nach jedem Stück ausgiebig zugejubelt.