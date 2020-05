Ein Hinterhof als Konzertsaal, Büsche und Blumenbeete als Kulisse, die grüne Wiese als Bühne, die Balkone als Ränge. Auf dem gepflasterten Weg stehen vier Notenpulte. Der Innenhof des Seniorenheims Haus am Kienhorstpark in Berlin-Reinickendorf füllt sich kurz vor Konzertbeginn mit Menschen.

"Echtes Publikum vor Ort! Und die Leute sind schon ganz gespannt und freuen sich", sagt die Leiterin der Einrichtung Angelika Liebing und zeigt auf die Terrasse und die Balkone. Sie beobachtet aufgeregt, wie Pflegerinnen ältere Damen in Rollstühlen in Reihen platzieren. Alle mit Abstand zu einander. Alle mit Mundschutzmasken und Einweghandschuhen. Alle tragen große Sonnenhüte.

"Gerade in den heutigen Zeiten brauchen wir etwas Heiteres", sagt Boge. "Es muss ja nicht oberflächlich sein, aber auf jeden Fall etwas, was gute Laune hervorruft." In dieser Hinsicht ist Mozart dafür sehr geeignet, so der Musiker, weil es einfach schön ist. "Und gerade wenn wir bei älteren Leuten sind: Sie wollen Lebensmut gewinnen und etwas Schönes haben, wo sie sich dran erfreuen."