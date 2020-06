Nach mehreren Wochen Schließzeit wegen der Corona-Krise öffnet die Stiftung Berliner Mauer wieder die meisten ihrer Häuser. Den Anfang macht am Freitag das Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße [berliner-mauer-gedenkstaette.de], teilte die Stiftung am Mittwoch in Berlin mit. Die Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres immer von Freitag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Die Besucherzahl ist begrenzt und alle Gäste müssen im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Aussichtsplattform sowie das Besucherzentrum der Gedenkstätte bleiben vorerst geschlossen. Da noch keine regelmäßigen Führungen stattfinden, sind ab 13. Juni jeden Samstag und Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr Guides in der Open-Air-Ausstellung unterwegs. Sie informieren in verschiedenen Sprachen über die Geschichte des Ortes.