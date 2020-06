Eve Sonntag, 28.06.2020 | 19:47 Uhr

"Was fehlt bei diesem Verbot jeglichen Singens in geschlossenen Räumen, das ist ist die Angemessenheit der Mittel."



Es haben sich Menschen in KIRCHEN beim Singen angesteckt. Das sind - wie Sie mir sicher zustimmen werden - sehr große Räume. Wenn sich in solchen Räumen unter Einhaltung der Hygieneregeln Menschen angesteckt haben, dann ist das konsequente Verbot ALLER Chorproben in geschlossenen Räumen meiner Ansicht nach NICHT unangemessen sondern genau richtig.