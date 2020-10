Das 1964 gegründete Jazzfest Berlin ist eines der ältesten Jazz-Festivals in Europa. Nachdem es im vergangenen Jahr mit einer sechsstündigen Performance eröffnet wurde, wird es in diesem Jahr - coronabedingt - ausschließlich digital zu erleben sein.

Aufgrund der neuen bundesweiten Corona-Verordnungen muss das Jazzfest Berlin 2020 ohne Publikum stattfinden. Das Fest finde aber dennoch statt – wenngleich komplett digital, so die Berliner Festspiele. Die Konzerte, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag, würden live im Radio übertragen sowie im Internet als Video kostenfrei gestreamt.

Am Donnerstagabend eröffnet das Berliner Jazzfest, eines der wichtigsten weltweit. Doch wegen der Corona-Pandemie findet es erstmals ausschließlich digital statt. Die 27 Konzerte an vier Tagen werden live gestreamt und im Radio übertragen.

Die Festivalleitung habe von Beginn der Corona-Krise an "in einem hybriden Festivalformat gedacht, das sowohl digital als auch live vor Ort funktionieren sollte", sagte die künstlerische Leiterin des Jazzfests, Nadin Deventer. Sie freue sichh sehr, dass alle angedachten 27 Projekte an den vier Festivaltagen wie angekündigt stattfinden können, so Deventer weiter. Der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, sagte, man "fahre auf Sicht" und entdecke dabei "viel Neuland".

Der Livestream wird von ARTE Concert produziert und dann auf verschiedenen Plattformen, unter anderem mehreren ARD-Hörfunkanstalten, ausgestrahlt. Das detaillierte Streaming-Programm mit den Schwerpunkten Jazzfest Berlin – New York, Jazzfest Berlin Outer Spaces, Jazzfest Berlin Radio Edition und Jazzfest Berlin Off Stage wird kurz vor dem Festival bekannt gegeben.