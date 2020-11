Toska Berlin Freitag, 27.11.2020 | 11:39 Uhr

Was soll denn diese Lüge ? geht doch gar nicht. Polen und Ungarn haben in der EU ihr Veto eingelegt und so lange werden keine Gelder für Corona Hilfen freigemacht.

Hat doch Frau Merkel auch so gesagt und das es nicht so ewig weitegeht mit Finanzhilfen.

Man lässt ganz bewusst die ganzen Branchen in die Insolvenz laufen.