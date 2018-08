Es gibt sie noch, die "richtigen" Berliner, die in der Stadt geboren wurden und immer noch hier leben. Aber sie sind in der Minderheit. Die heutigen Hauptstadtbewohner kommen aus Gegenden, die man nicht vermutet hätte. Wie viele stammen aus Ihrem Geburtsort? Von Götz Gringmuth-Dallmer

Hinweis: Aus technischen Gründen werden in der Karte eingangs nur Orte angezeigt, in denen mindestens 200 Menschen geboren wurden. Über die Suche findet man auch Orte mit weniger Einträgen.

Sie gehören zu den Zugezogenen? Dann können Sie in der nachfolgenden Karte sehen, wie viele Menschen in der Hauptstadt ihren Geburtsort mit Ihnen teilen. Einfach einen Ortsnamen, ein Land oder ein Bundesland in das Suchfeld eingeben - oder klicken Sie sich durch unser Ranking.

Fest steht: Die "echten" Berliner, die in der Stadt zur Welt kamen und immer noch hier leben, sind tatsächlich in der Minderheit. Nur knapp 47 Prozent der Hauptstädter (1.736.514) wurden auch hier geboren, rund 53 Prozent (1.975.416) haben in ihrer Geburtsurkunde einen anderen Ort verzeichnet. Das zeigen Zahlen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, die rbb|24 ausgewertet hat. (Stand: 31.12.2017)

An der Spitze unserer Zugezogenenliste stehen Hamburg, Brandenburg und Polen beziehungsweise die Türkei: 22.779 Berlinerinnen und Berliner wurden in der Hansestadt geboren, damit sichert sich Hamburg den Spitzenplatz unter allen Städten weltweit.

Was die Herkunftsländer angeht, steht Polen auf der Liste ganz vorne. 136.732 Berliner kamen in Orten zur Welt, die zum heutigen polnischen Staatsgebiet gehören. Wobei das Land zugleich ein Sonderfall ist: Bei etwa 47.000 Personen fand die Geburt vor 1946 statt, aufgrund der anderen Grenzziehung zu jener Zeit wurden viele von ihnen als Deutsche geboren. Knapp 90.000 Hauptstadtbewohner erblickten nach 1946 in unserem östlichen Nachbarland das Licht der Welt. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass sich über den Geburtsort nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Staatsangehörigkeit der Zugezogenen ziehen lassen.

Schaut man sich an, aus welchen Städten weltweit die Menschen nach Berlin ziehen, so gab es in den vergangenen Jahren eine deutliche Verschiebung. Ende vergangenen Jahres lebten 14.746 Menschen mit Geburtsort Damaskus in Berlin, gefolgt von Stettin/Szczecin (7.296), Aleppo (7.065), Moskau (6.657), Teheran (6.429), Breslau/Wrocław (6.280) und Beirut (5.354) sowie Istanbul (5.075).

Einen interessanten Blick offenbart die Statistik auf Brandenburg, das Bundesland, aus dem die meisten Zugezogenen kommen. Über 400 Geburtsorte liegen gemäß unserer Auswertung in Brandenburg. Dabei haben wir - soweit machbar - ehemalige selbständige Gemeinden der Gemeinde zugeordnet, zu der sie heute gehören. Potsdam (16.358), Frankfurt (Oder) (9.913), Königs Wusterhausen (8.448) und Rüdersdorf bei Berlin (7.894) sind die Brandenburger Kommunen, in denen die meisten heutigen Bewohner Berlins geboren wurden. Potsdam liegt dabei im Gesamt-Städteranking nach Berlin, Hamburg, Leipzig und Dresden auf Platz fünf.

Zurück zu den eingangs erwähnten Schwaben. Wie viele der von den Berlinern so geschätzten Mitmenschen aus dem Süden der Republik wirklich in Berlin leben, lässt sich nicht so genau ermitteln. Ein Blick auf Wikipedia hilft auch nur bedingt weiter: der Umfang Schwabens sei "heute diffus und territorial nicht fassbar", heißt es da. Es gibt zwar ganz offiziell einen Regierungsbezirk Schwaben, der liegt aber in Bayern. Schaut man sich an, in welchen Bundesländern die zugezogenen Berliner geboren wurden, steht Baden-Würtemberg auf Platz sieben und Bayern auf Platz acht.



Es gibt in Berlin immer noch mehr Menschen, die in Hannover (9.537) geboren wurden als in Stuttgart (8.979) - Platz 13 im Städteranking. Die nächste Stadt in der Liste aus dem Südwesten ist Freiburg (4859 - Platz 41). Freiburg gehört aber historisch explizit nicht zu Schwaben, sondern zu Baden. Weit abgeschlagen zwischen Hinis (Türkei) und Forst (Lausitz) kommt die Stadt Tübingen (2.286) - nur Platz 120 in unserer Liste. Die vielen Schwaben in Berlin - doch eher eine gefühlte Wahrheit?