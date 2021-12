Ins Museum, ins Schwimmbad und auch in viele Geschäfte kommt künftig bundesweit nur noch, wer gegen Corona geimpft oder genesen ist. Daneben haben sich Bund und Länder am Donnerstag auf weitere Einschränkungen geeinigt.

Seit gut zwei Wochen gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, das heißt, wer zur Arbeit kommen möchte, muss entweder geimpft oder genesen sein oder muss einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen. Bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg ist Geschäftsführer Roland Pauli unter anderem für die Personaldisposition verantwortlich. Noch gebe es bei der Odeg keine Auswirkungen auf die Fahrgäste, aber Pauli hat den Eindruck, dass es einen Zusammenhang zwischen der Einführung der 3G-Regel und den derzeit vielen Krankmeldungen geben kann: "Ja, das Gefühl haben wir. Und wir sehen es auch an unseren blanken Zahlen, dass wir bei den Krankmeldungen [...] auf einem historischen Rekordniveau bei der Odeg sind", so Pauli gegenüber dem rbb.

"Ob das jetzt direkt mit der Einführung der 3G am Arbeitsplatz zusammenhängt oder mit den allgemeinen grassierenden Erkältungen sowie dem Corona-Virus, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Wir wissen nicht, warum sich die Mitarbeiter krankmelden. Fakt ist halt nur: Die Krankmeldungen sind stark in die Höhe gegangen", unterstrich Pauli.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg bemerken bei einigen ihrer Mitglieder auch eine gewisse Sorge in Bezug auf die 3G-Regel, vor allem bei Betrieben im ländlichen Raum. Pressesprecher Carsten Brönstrup sagt: "Wir hören von einigen Unternehmen, dass sich die Personalchefs durchaus sorgen, dass die Zahl der Krankmeldungen zunehmen könnte. Das sind zumeist Firmen aus dem ländlichen Raum, wo es nur sehr dünn gesäte Testkapazitäten gibt und wo man deshalb glaubt, dass die Leute eher zuhause bleiben", so Brönstrup.

Die Deutsche Bahn kündigte am Mittwoch an, die Impfzentren für ihre Beschäftigten wieder hochzufahren. Die Einrichtung in Berlin öffnet nach mehrmonatiger Pause am 6. Dezember für Erst- und Auffrischungsimpfungen.