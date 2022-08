Unwetter am Samstag - Meteorologen warnen vor örtlich sehr starken Gewittern und heftigem Regen

Sa 27.08.22 | 08:59 Uhr

dpa Video: rbb|24 | 27.08.2022 | Material: rbb, NonstopNews, TeleNewsNetwork | Bild: dpa

Auch am Samstag drohen in Brandenburg und Berlin Gewitter und teils erhebliche Niederschläge mit bis zu 40 Litern Regen pro Stunde. Bereits am Freitag lösten Unwetter einen Ausnahmezustand bei der Feuerwehr aus.

Schwere Gewitter und Starkregen in Berlin und Brandenburg - so lautet auch am Samstag die Wetterprognose. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei für den gesamten Tag vor Unwettern und kündigt örtlich starke, teils auch schwere Gewitter an.



Dabei müsse "räumlich sehr eng begrenzt" mit heftigem Starkregen bis 40 Liter je Quadratmeter innerhalb einer Stunde gerechnet werden. Zuvor war von einer niedrigeren Menge ausgegangen worden. Auch seien noch höhere Niederschlags-Mengen nicht ausgeschlossen. Es könnten lokal eng begrenzt stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit um 70 Kilometer pro Stunde sowie Hagel auftreten. Auch seien lokale Überflutungen möglich.



Dabei nimmt nach Angaben der Meteorologen die Heftigkeit der Regenfälle und Gewitter im Laufe des Tages zu.



Bereits am Freitag teils starke Unwetter

Nach den Unwettern von Freitag hatte sich die Situation in Brandenburg und Berlin zunächst wieder entspannt. Die meisten Einsätze der Retter waren vollgelaufene Keller, abgerissene Äste und umgestürzte Bäume, größere Schäden aber gab es nach Angaben von Feuerwehr und Polizei in Berlin und Brandenburg nicht.



Laut Feuerwehrleitstelle Nordwest Brandenburg gab es bis etwa 22 Uhr noch vereinzelte Einsätze im Havelland und in Potsdam. Dabei sei es hauptsächlich um voll gelaufene Keller gegangen. Auf der Autobahn 24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gab es einen Unfall

mit Aquaplaning, niemand wurde dabei jedoch verletzt. In Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) habe ein Sportzentrum unter Wasser gestanden. Im Landkreis Havelland und in Potsdam-Mittelmark seien mehrere Bundesstraßen überschwemmt worden.



In Südbrandenburg sei die Feuerwehr bis Mitternacht rund 60 Mal ausgerückt. Es seien nicht viele, aber dafür intensive Einsätze gewesen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Am Flughafen BER in Schönefeld habe es kurzzeitig bei der Abfertigung Probleme gegeben. Am Samstagmorgen dann sei ein Motorradfahrer bei Potsdam-Sacrow auf der

Bundesstraße 2 gegen einen umgekippten Baum geprallt und wurde leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.

Absage von Veranstaltungen aufgrund der erheblichen Niederschläge

Im Osten Brandenburgs kam es laut Feuerwehr zu etwa 180 Einsätzen, fast alle waren in Wandlitz. In Märkisch-Oderland, Oder-Spree sowie Frankfurt (Oder) habe es dagegen keine wetterbedingten Einsätze gegeben.



In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus.



Mehrere Veranstaltungen, wie das Konzert der Band "Die Ärzte" auf dem Tempelhofer Feld, wurden abgesagt. Ob das für Samstag geplante Konzert der Band stattfinden kann, ist unklar.



Abgesagt aber wurden mehrere Veranstaltungen am Wochenende. Am Samstag entschied Oranienburg, dass die Schlossparknacht am Samstagabend abgesagt wird.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.08.2022, 07:40 Uhr