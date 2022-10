Die Berliner Polizei hat am Samstagnachmittag das Auto eines Rasers in Charlottenburg sichergestellt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein 18-jähriger Autofahrer gegen 16 Uhr im Beisein dreier Beifahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur des Kurfürstendamms in östlicher Richtung gefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.