Seit zwei Wochen ist die U-Bahn-Linie 2 am Alexanderplatz eingeschränkt, Grund ist eine Hochhausbaustelle. Laut BVG haben sich Tunnel deutlich abgesenkt, es wurden auch Risse im Mauerwerk festgestellt. Nun bleibt der Pendelverkehr vorerst bestehen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sehen sich gezwungen, den Pendelbetrieb auf der U-Bahnlinie 2 am Alexanderplatz zunächst auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Grund sind die Absenkungen der Tunnelröhren um fast vier Zentimeter durch die Hochhausbaustelle des französischen Investors Covivio direkt neben dem U-Bahnhof.

Weil es beim Bau eines Hochhauses am Alexanderplatz offensichtlich Probleme gibt, ist der U-Bahnverkehr der U2 in nächster Zeit eingeschränkt. Ein Überwachungssytem der BVG hat Verschiebungen im Tunnel festgestellt.

Tunnel der U2 in Berlin beschädigt

Voraussichtlich in der kommenden Woche soll der Hochhaus-Bauherr Covivio ein erstes Konzept vorstellen, um den Tunneluntergrund zu verdichten. So solle der Gleisabschnitt, der sich gesetzt hat, wieder auf das ursprüngliche Niveau angehoben werden. Die BVG werde das Konzept dann in enger Abstimmung mit der Technischen Aufsichtsbehörde und den behördlich beauftragten Gutachtern bewerten.

Sollte es geeignet sein, die genannten Ziele zu erreichen, werde die Umsetzung ebenfalls noch mehrere Wochen benötigen, so der BVG-Sprecher gegenüber dem rbb. Erst danach könne man nach neuerlicher Bewertung des Untergrunds und des Bauwerks über die nächsten Maßnahmen entscheiden.