Start der Herbstferien in der Region - Bahn, Auto, Flugzeug - hier führt die Reisewelle zu Engpässen

Fr 21.10.22 | 09:02 Uhr

links:dpa/P.Zinken,mittig u. rechts: dpa/M.Skolimowska Audio: IT´S FRITZ | 21.10.2022 | Bild: links:dpa/P.Zinken,mittig u. rechts: dpa/M.Skolimowska

In Berlin und Brandenburg stehen die Herbstferien vor der Tür, und mit ihnen kommt der unvermeidliche Reiseverkehr. Voll wird es in Zügen und auf Autobahnen und auch am Flughafen BER. Dort führt auch ein Warnstreik in Italien zu Einschränkungen.

Am letzten Schultag vor den Herbstferien wird es an diesem Freitag in Bahnen, auf den Straßen und am Flughafen BER wieder voll. "Zum Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg erwarten wir eine erhöhte Nachfrage im Fernverkehr", teilte die Bahn auf Anfrage mit. "Am Freitag ist ohnehin ein reisestarker Wochentag. Höher als sonst ist die Zahl der Buchungen schon jetzt für Samstag", hieß es weiter.



"Insbesondere die Fernverkehrszüge Richtung Süden (Nürnberg, München), Westen (NRW) und Norden (Hamburg sowie Ostsee) werden hoch ausgelastet sein." Die Bahn empfehle, Sitzplätze zu reservieren.

25 Flüge von und nach Italien fallen aus

Auch die Flughafenbetreiber des BER in Schönefeld erwarten ein hohes Reiseaufkommen. Bereits am Freitag rechnen sie mit bis zu 80.000 Fluggästen, die dort abfliegen und ankommen. Für ein reibungsloses Einchecken empfahl der operative Geschäftsführer des Flughafens, Thomas Hoff Anderson, den Reisenden, sich Flughafen-App sowie die Programme der entsprechenden Fluggesellschaften runterzuladen. Zudem verwies er auf die Möglichkeit der vorzeitigen Gepäckaufgabe sowie der Slotbuchung für die Sicherheitskontrolle.



Zu zusätzlichen Einschränkungen führt am Freitag ein Warnstreik bei der italienischen Flugsicherung. Ihm fallen am BER 25 Starts und Landungen zum Opfer. Die Fluggesellschaft Easyjet hat alle ihre Verbindungen von Schönefeld nach Italien gestrichen. Laut Internetseiten des BER sind unter andere Flüge nach Rom, Mailand, Venedig und Catania betroffen. Auch an anderen deutschen Flughäfen fallen Flüge nach Italien aus.

Volle Autobahnen spätestens am Nachmittag

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, muss ebenfalls bereits am Freitag mit vollen Straßen rechnen. Der mittags einsetzende Reise- sowie der nachmittägliche Berufsverkehr würden für ein "erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Stadtautobahnen und den Ausfallstraßen sorgen", teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. "Vor allem im Norden Berlins kommt es, aufgrund der gesperrten A111 zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und Verzögerungen."



Der ADAC warnt auf seiner Internetseite [adac.de] am Freitag grundsätzlich vor Staus im Großraum Berlin sowie auf der Autobahn 24 in Richtung Hamburg. Neben Berlin und Brandenburg starten die Herbetferien auch in Hessen, Sachsen-Anhalt und im Saarland. Die zweite Ferienwoche beginnt in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen. Zu Ende sind die Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein. Sendung: rbb24 Inforadio, 21. Oktober 2022, 7 Uhr